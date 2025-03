Ilgiorno.it - Ultima Generazione, quarta incursione in Galleria Vittorio Emanuele: gli attivisti gettano a terra scarti di frutta e verdura

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 29 marzo 2025 –in undici giorni diina Milano. Sabato 29 marzo 2025, però, gli ambientalisti non hanno preso di mira il ristorante Cracco, come fatto nelle tre precedenti occasioni, ma si sono posizionati al centro dell'Ottagono, davanti alle vetrine di Prada: in due, poco dopo le 13, hanno gettato auna montagna didiper denunciare i costi elevati dei prodotti e le difficoltà delle famiglie "a riempire il carrello della spesa". Gli applausi di passanti e turisti Diversi passanti, compresi molti turisti stranieri incuriositi da quanto stava succedendo, hanno applaudito l'iniziativa. "Riprendiamoci il potere - hanno risposto i militanti -. Da vent'anni siamo sempre più poveri: non riusciamo ad arrivare alla fine del mese, ci stanno rubando quello che ci spetta.