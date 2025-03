Serieanews.com - Ufficiale Inter: arriva la beffa tremenda per Simone Inzaghi

L’vede sfumare un colpo di mercato inseguito a lungo. Cosa succede ora e come cambiano i piani per la squadra dita, sfuma il sogno:l’annuncio(AnsaFoto) – serieanews.comMica facile vivere con un sogno che pulsa sullo sfondo mentre si cerca di rimanere coi piedi per terra. Da una parte c’è l’odore di possibili trionfi in arrivo – lo scudetto è vicino, la Champions alla portata, la Coppa Italia pure – e dall’altra quel pizzico d’inquietudine tipica di chi, per natura, non si accontenta mai.L’versione 2024-2025 è un concentrato di ambizione e lucidità. Perché sì, magari il triplete rimane un miraggio, ma l’idea di costruire un’ancora più forte, più profonda, più completa. quella è tutto fuorché un’utopia.Marotta e, con quest’ultimo ormai a un passo dalla riconferma, stanno già ragionando sul futuro, anzi, ci stanno proprio mettendo mano.