Ue, von der Leyen: «Il piano di difesa è un'opportunità per l'Italia»

Ursula von derha illustrato al Corriere della Sera ilReadiness 2030, un progetto per il riarmo e la sicurezza dell’Unione Europea. La presidente della Commissione ha spiegato che il«copre un ambito più ampio, che guarda le diverse dimensioni della sicurezza e gli strumenti per mantenere la pace», sottolineando come l’Europa sia sempre stata e sempre sarà «un progetto di pace». Secondo von der, l’obiettivo è «trasformare l’Ucraina in un porcospino d’acciaio completamente indigesto per qualsiasi tipo di invasore». Inoltre, ha evidenziato che il programma porterà benefici significativi al, grazie alla sua industria dellarinomata e solida. «Readiness 2030 è un massicciodi investimenti in innovazione, in ricerca e sviluppo, in startup innovative», ha dichiarato, evidenziando come aziende italiane come Leonardo e Fincantieri avranno l’opportunità di creare posti di lavoro di qualità.