Dayitalianews.com - Ue, von der Leyen: “Essere forti per mantenere la pace. Meloni, positivo il rapporto con Trump”

Leggi su Dayitalianews.com

Alcuni tra i passaggi salienti dell’intervista della presidente della Commissione Europea al ‘Corriere della Sera’: “Benefici per Italia dal piano Readiness 2030”.“L’Europa è sempre stata un progetto die sarà sempre un progetto di. Ma bisognaperla”. Lo afferma la presidente della Commissione Europea, Ursula von derin un’intervista al ‘Corriere della Sera’.Il piano Readiness 2030, spiega la presidente, “copre un ambito più ampio, che guarda le diverse dimensioni della sicurezza e gli strumenti perla. Questo è l’approccio principale”.“Readiness 2030 – ha detto von der– è un massiccio piano di investimenti in innovazione, in ricerca e sviluppo, in startup innovative. E l’Italia ne trarrà un grande beneficio, perché ha una base industriale della difesa molto rinomata e forte.