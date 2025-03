Lapresse.it - Ue, Salvini: “Von der Leyen è tedesca, fa interesse tedeschi”

Leggi su Lapresse.it

“Von derfa gli interessi dei: è unache serve agli interessi dei. Ci dicevano che non si poteva far debito, se adesso improvvisamente per manoscopriamo che si può far debito, sicuramente non lo faccio per andare a comprare armi in Germania. Guarda caso, alcune aziende automobilistiche tedesche si stanno trasformando in aziende belliche. E se von derfa l’dei, la Lega e il governo italiano fanno l’degli italiani“. Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti e leader della Lega, Matteo, a margine dell’evento leghista a Padova intitolato ‘Tutto un altro mondo’, il ‘precongresso’ del partito. “Non è mai una buona notizia quando la Germania spende miliardi per armare il suo esercito. Non è mai finita bene in passato”, ha detto anche