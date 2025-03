Lapresse.it - Ue, Crosetto: “Piano riarmo non influenza scelte Nato”

“Ledellanon sono legate aldidell’Unione europea“. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, a margine del secondo congresso nazionale di Azione, in corso a Roma. “Mi pare che Rutte abbia già detto che a giugno chiederà più del 2%, anche questa non è una novità”, ha aggiunto il ministro. “Lo scorporo delle spese per la difesa dal patto di stabilità è una nostra richiesta – aggiunge– nessun dubbio dall’Europa se non un gesto di serietà istituzionale che spalma le spese non più nei quattro anni ma nei prossimi venti per non pesare su un governo solo”.