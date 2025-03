Calcionews24.com - Udinese, Bijol: «Da 4 anni ho trovato la posizione giusta. Thuram bisogna marcarlo tutti, mi piace questo difensore dell’Inter. Il caso Lucca lo abbiamo risolto a tavola…»

Le parole di Jakacentrale dell’, sulla sua esperienza in bianconero in vista della sfida contro l’Inter Con 2340 minuti, Jakaè il giocatore dell’più presente in campo, segno della stima accordatagli dal tecnico Kosta Runjaic. Alla vigilia della trasferta a San Siro per affrontare l’Inter, ilsi è raccontato .