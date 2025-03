Lapresse.it - Ucraina, Russia si prepara a una nuova offensiva

Mentre sul piano diplomatico proseguono con difficoltà i colloqui per un cessate il fuoco e in Europa si discute sulle garanzie di sicurezza da dare a Kiev una volta raggiunta la pace, non si ferma la guerra in. Secondo i funzionari di Kiev, nelle prossime settimane lapotrebbe lanciare unaper mettersi nella posizione negoziale migliore. Ecco tutte le notizie dal conflitto di oggi IN AGGIORNAMENTOsiinnelle prossime settimaneLe forze russe si stannondo a lanciare unamilitare nelle prossime settimane per aumentare la pressione sull’e rafforzare la posizione negoziale di Mosca nei colloqui per il cessate il fuoco. Lo hanno detto analisti del governo e dell’esercito ucraino. Secondo funzionari di Kiev, la mossa potrebbe dare al presidente russo Vladimir Putin tutte le ragioni per ritardare le discussioni sulla sospensione dei combattimenti.