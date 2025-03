Thesocialpost.it - Ucraina, così Putin e Trump vogliono spolpare un paese in difficoltà

Una duplice stretta si chiude sull’, sempre più isolata in un conflitto che rischia di trasformarsi in una lenta agonia diplomatica ed economica. Da un lato Vladimir, che rilancia la sua strategia di delegittimazione politica; dall’altro Donald, pronto a riscrivere i rapporti economici tra Stati Uniti e Kiev con la logica spietata del creditore. Due approcci diversi, ma convergenti, che mirano allo stesso obiettivo: spogliare l’della sua sovranità, politica e materiale.Nel momento in cui Zelensky si trova più debole, schiacciato tra una guerra che non concede tregue e un Occidente che mostra segni di stanchezza, il Cremlino e la nuova Casa Bianca muovono le pedine., parlando da Murmansk, ha avanzato una proposta che va oltre la retorica: un’amministrazione temporanea sotto egida ONU per sostituire l’attuale governo ucraino, preludio a quelle che definisce “elezioni democratiche”.