Uccise il figlio esce dal carcere | Il mio ex mi provocava

Ferrara, 29 marzo 2025 –dalAmanda Guidi, la 33enne già condannata in Appello a 14 anni e otto mesi per l’omicidio delletto Karim Toumi. La decisione del giudice è arrivata nel pomeriggio di ieri, dopo che in mattinata, nel corso dell’udienza che la vede imputata per stalking nei confronti dell’ex compagno (ipotesi di reato per il quale si trovava detenuta), sia il pubblico ministero Stefano Longhi che i difensori della donna (gli avvocati Marcello Rambaldi e Alessio Lambertini) hanno chiesto la revoca della custodia cautelare in. Al posto della misura detentiva, a Guidi sarà applicato il divieto di avvicinamento alla persona offesa e, forse, anche il divieto di dimora a Portomaggiore. L’udienza di ieri era dedicata anche all’esame dell’imputata. La donna ha illustrato la propria versione dei fatti respingendo le accuse e spiegando di essere stata continuamente insultata e provocata dall’ex.