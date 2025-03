Ilgiorno.it - Ubriaco al volante tenta di corrompere gli agenti della Stradale poi finisce per accusarli

Quattro mesi di reclusione e mille euro di ammenda per un indiano di 35 anni residente a Ponte accusato di guida in stato di ebbrezza, induzione alla corruzione e calunnia. Il 29 gennaio del 2022, l’uomo fu fermato dallamentre si trovava albrillo. Neltivo di farla franca, prima avevato diglioffrendo loro 500 euro e poi li aveva accusati di averlo aggredito. Per i fatti i poliziotti non lo avevano querelato.