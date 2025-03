Gamerbrain.net - Twilight Monk Recensione: Quando il Metroidvania diventa poesia

si presenta come un action RPG bidimensionale che attinge a piene mani dalle dinamiche, mescolandole con un’estetica ispirata all’arte orientale e una narrazione fortemente influenzata dal folklore mistico. Nato dalla mente dell’illustratore e fumettista Trent Kaniuga, il gioco dà vita a un universo già esistente in forma cartacea, portando finalmente i racconti di Speria nel mondo videoludico con uno stile inconfondibile.Il protagonista è Raziel Tenza, un giovane monaco destinato a portare sulle spalle il peso di un’antica eredità. Armato di bastone e determinazione, Raziel si imbarca in una missione per recuperare i leggendari Tre Anelli del Triskelion, artefatti che custodiscono il potere necessario per fermare una minaccia oscura in risveglio. Il viaggio attraversa ambientazioni suggestive e disegnate interamente a mano, che spaziano da foreste infestate a città cadute in rovina, immergendo il giocatore in un mondo vivo e stilisticamente ricercato.