"Tuttorial", il Metaverso degli Oblivion dove la cultura è vincolata ai diktat dei social

Bergamo. Unspazio-temporale in cui convivono grandi del passato e del presente, con un obiettivo comune: far emergere la propria arte, oggi universalmente riconosciuta, al tempo deinetwork. Una riflessione sul successo e sulla produzione di contenuti nell’attuale industriale, è quella proposta nella realtà alternativa di “”, spettacolo, diretto da Giorgio Gallione, messo in scena venerdì 28 marzo alla ChorusLife Arena.Uno spettacolo (prodotto da Agidi) che riflette sulla contemporaneità, su unin espansione, una “guida contromano alla contemporaneità”,il successo si misura in base a followers e monetizzazione immediata,vige la regola del “dare piacere per monetizzare”: il mestiere più antico del mondo.“È qui che si incontrano facce strane, dallo scienziato fino al cantante, tutti che postano per qualche follower anche la roba più imbarazzante, facce di bronzo vecchie e nuove, come il quintetto che sta cantando, è il mestiere più antico del mondo e noi stiamo già incassando”.