Tutti ci siamo Ajò!!! | la pista di una banda sarda nell’assalto da 4milioni di euro ai portavalori

I banditi, con evidente accento sardo, erano amati fino ai denti e in pochi minuti hanno messo a segno un colpo milionario facendo perdere le loro tracce.“ci. Ajò!!!”. L’intercalare sardo e l’espressione ajò hanno immediatamente fatto pensare alladi una, dopo l’assalto armato a due furgonisulla variante Aurelia. Stando alle prime indiscrezioni i malviventi avrebbero portato via circa 4 milioni di– soldi che sarebbero dovuti essere utilizzati per il pagamento delle pensioni – e destinati al caveau di Grossetto. Il colpo – assicurano gli inquirenti – sarebbe stato messo a segno da unadi professionisti che ha pianificato il tutto nei minimi dettagli. Il convoglio dei, infatti, è stato bloccato proprio in un punto della carreggiata dove la corsia diventava unica, per dei lavori stradali.