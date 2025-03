Gqitalia.it - Tutte le volte che Red Bull ha licenziato un pilota in anticipo (e sono parecchie)

Leggi su Gqitalia.it

Purtroppo per lui Liam Lawson detiene il record del minor numero di gare disputate comeRed, ma non è l'unico della scuderia austriaca ad aver avuto una vita estremamente breve in squadra. Non è la prima volta infatti che Redriserva un trattamento di questo tipo a un.Ora, l'avvicendamento nel team guidato da Christian Horner è certamente sorprendente, ma la storia ci insegna che c'è una tendenza di questo gruppo a fare questo tipo di mosse. I primi a soffrirnestati Christian Klien e Vitantonio Liuzzi. Il primo fu scelto nel 2005 per affiancare David Coulthard ma, nonostante i buoni risultati ottenuti nelle prime gare, fu sostituito per i quattro round successivi da Liuzzi, che all'epoca era un collaudatore. Con una svolta inaspettata, dato che l'italiano non si è comportato come previsto, Klien è stato richiamato a fine stagione.