Juventusnews24.com - Turci applaude la Juve: «Tudor ha portato nuova energia, la vittoria contro il Genoa è meritata. Sono tre punti essenziali perché…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24la: il commento a DAZN dopo ladei bianconeriil. Le sue paroleTommasocosì a DAZN dopo, il match dell’esordio in panchina di Igorvalido per la 30ª giornata di Serie A. Le sue parole.– «Il pubblico bianconero si è fatto sentire eccome oggi. Lavince con il gran gol di Kenan Yildiz e si riporta a -1 dal Bologna. C’è da sottolineare lache haai calciatori, con un’anima, un’trasferita anche sulle tribune ai tifosi presenti all’Allianz Stadium. Questiperché danno un’diversa, importanti anche per la classifica nella corsa al quarto posto. Lantus ha meritato di vincere».Leggi suntusnews24.com