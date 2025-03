Ilfattoquotidiano.it - Turchia, manifestazione a Istanbul per la liberazione di Imamoglu: “Siamo due milioni”

Un mare di folla aper Ekrem. Centinaia di migliaia di persone, 200.000 secondo stime giornalistiche, si sono riversate nel parco di Maltepe, sulla sponda asiatica della città sul Bosforo, per esprimere solidarietà al sindaco sospeso dall’incarico, dopo l’arresto per corruzione. Si sono viste code chilometriche per accedere all’area dellamentre per il Chp, il maggior partito di opposizione di cuifa parte, i partecipanti sono stati oltre 2.Musica, slogan gridati dal palco e le bandiere rosse del Chp hanno riempito Maltepe a partire dalla tarda mattinata mentre la folla ha liberato l’area solo dopo diverse ore. La voce diè stata trasmessa dal palco grazie a una simulazione creata con l’intelligenza artificiale. In questo modo è stato trasmesso il testo di una lettera che il sindaco sollevato dall’incarico ha scritto nel carcere di Silivri, alla periferia di, dove è rinchiuso.