Lapresse.it - Turchia, folla immensa alla manifestazione per Imamoglu a Istanbul

Unasi è radunata aper parteciparea sostegno del sindaco arrestato Ekremorganizzata dal suo partito, il Chp. I cittadini scandiscono slogan come ‘Non c’è salvezza da soli, o tutti insieme o nessuno di noi!’ e ‘Giustizia, legge, giustizia’ nell’area del raduno. Il presidente del Chp Ozgür Ozel ha annunciato la presenzadi 2,2 milioni di persone.ha parlatoattraverso un messaggio inviato tramite l’intelligenza artificiale. “So benissimo quali altri complotti una manciata di persone può escogitare per il bene delle proprie ambizioni politiche. Non ho affatto paura, la nostra preziosa nazione è unita”, ha detto.