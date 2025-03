Ilrestodelcarlino.it - Tumore al colon retto, pochi screening: “Ma è tra i più frequenti”

Ravenna, 29 marzo 2025 – Un anno e mezzo. Tanto serve per unascopia nell’Ausl Romagna, prenotando ora: si tratta, infatti, dell’esame con i tempi di attesa più lunghi. Con priorità si aspetta per un paio di mesi: più accettabile, ma sempre oltre quelli che sarebbero gli standard. “Il dato è sovrapponibile a quello regionale – dice Alessandro Mussetto, primario di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva a Ravenna – . C’è stato un piccolo miglioramento perché l’anno scorso abbiamo lavorato molto di più per tentare di recuperare l’arretrato, effettuando circa il 20% discopie in più rispetto al 2023. Questo, però, si è tramutato in un piccolissimo guadagno in termini di tempi di attesa. Il problema è un po’ l’eredità che ci portiamo sulle spalle da tanti anni e un po’, ancora, l’appropriatezza delle richieste che va governata e migliorata”.