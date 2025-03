Ilnapolista.it - Tudor: «La condizione della squadra? Una incognita, dobbiamo spingere tutta la partita altrimenti finché si può»

Igoroggi all’esordio sulla panchinaJuventus contro il Genoa di Vieira. Dopo l’esonero di Motta, la Juve è chiamata al riscatto e a rilanciare la corsa al quarto posto. Dazn ha intervistato il tecnico bianconero prima del fischio d’inizio.: «Importante partire forte, laè lunga. I ragazzi vogliono fare bene»Emozionato anche per l’incitamento dei tifosi?«Molto bello, i tifosi sono sempre importanti per dare sostegno ai ragazzi soprattutto. Bisogna partire forte e bene. C’è da fare risultato, c’è da vincere».fisica?«Una, abbiamo fatto due allenamenti. Però abbiamo lavorato, abbiamo provato sia dal punto di vista fisico e tattico. Lavoriamo giorno per giorno. I ragazzi vogliono fare bene».Il pubblico da convincere?«Importante partire forte, laè lunga.