Tvplay.it - Tudor batte subito i pugni: lo vuole a tutti i costi alla Juve

Igorha le idee chiare anche sul mercato e sta piazzando le prime richieste a Giuntoli, pur sapendo di poter lasciare la panchina a giugno: piace un profilo in Serie AIl tecnico croato ha un contratto solo fino al termine della stagione, ma vorrebbe potersi giocare le sue carte anche per un’eventuale riconferma. Il pressing sulla società riguarda il nome di un difensore davvero molto forte, che sta diventando una rivelazione del nostro campionato.: lo(TvPlay – ANSA) Lantus ha ingaggiato Igorcon un accordo piuttosto chiaro: nove partite di campionato e il Mondiale per Club, da disputare da metà giugno negli Stati Uniti d’America. Una bella iniezione di fiducia per il tecnico croato, che aspettava una chiamata in Serie A dallo scorso anno e ha accettato ben volentieri di fare anche da traghettatore, sapendo benissimo che può avere un ritorno d’immagine positivo anche per la sua carriera.