TS – il saluto tra cori e striscioni al J Hotel!

2025-03-28 23:45:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport:“I tifosi ci saranno vicini”, Igor Tudor lo aveva detto in conferenza stampa e il popolo bianconero ha subito dimostrato tutto il suo calore, andando al Jalla vigilia dell’esordio dell’ex difensore sulla panchina della Juve nell’anticipo di Serie A contro il Genoa. I tifosi della Juventus si sono radunati sotto le finestre del Jcon lo striscione “Benvenuto Igor”, per dare il proprioal nuovo tecnico scelto dalla società per sostitutire Thiago Motta. “Tudor uno di noi”, il coro si ripete e Igor appare dalla finestra per applaudire e ringraziare per l’omaggio ricevuto. Juve, il sostegno dei tifosiUna sorpresa per Tudor e un’occasione per incitare la squadra, chiamata a riscattarsi dopo l’avvicendamento in panchina, in una volata finale con l’obiettivo minimo del quarto posto da raggiungere.