Quotidiano.net - Trump non molla la Groenlandia. Il politologo: rotte artiche strategiche

di Mario Benedetto ROMA Lae l’area artica restano al centro dello scacchiere geopolitico. Quali sono le principali ragioni? Primariamente militari, ma anche fortemente economiche e commerciali, anche alla luce del riscaldamento globale in corso. Ne abbiamo parlato con il professor Raffaele Marchetti (foto), direttore del "Center for International and Strategic Studies" della Luiss. Professor Marchetti, perché questo interesse degli Usa nei confronti della? "La ragione è triplice. Partiamo dalla sicurezza nazionale: con lo scioglimento dei ghiacci e la rotta del passaggio a nord, quel quadrante diventa molto più strategico. Una zona che diventa più operativa, punto nevralgico di transito e di accesso agli Stati Uniti: se qualcuno dovesse averli come obiettivo, quello sarebbe uno dei canali di accesso.