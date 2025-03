Trump e l’operazione Groenlandia | Difendo la pace mondiale

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –“Laci serve per la. Spero che Danimarca e Ue capiscano. Altrimenti, glielo spiegheremo”. Firmato, Donald. Mentre il vicepresidente JD Vance sbarca nell’isola, territorio autonomo controllato dalla Danimarca, il presidente invia un nuovo messaggio, più esplicito dei precedenti, dallo Studio Ovale. Gli Stati Uniti devono annettere laper tenere testa alle potenze, Russia e Cina in primis, che accelerano nella corsa all’Artico, nuova frontiera da esplorare e da colonizzare. “Andiamo d’accordo con lae con la Danimarca, che fa molti affari negli Stati Uniti. Noi dobbiamo avere la, per questioni di sicurezza internazionale, è molto importante”, dicecon l’ennesimo tentativo di ‘moral suasion’. Il messaggio dalla Casa Bianca arriva poche ore dopo l’intervento di Vladimir Putin al Forum artico internazionale di Murmansk: la Russia difenderà i propri interessi nell’estremo nord, gli Stati Uniti dinon possono perdere terreno.