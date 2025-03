Thesocialpost.it - Trump contro Topolino: il Tycoon mette sotto inchiesta la Disney

Un nuovo capitolo si aggiunge alla sfida lanciata dall’amministrazionei media americani. La Commissione Federale per le Comunicazioni (Fcc) degli Stati Uniti ha avviato un’indagine sulle pratiche di diversità e inclusione della. La notizia arriva dopo che il presidente della Fcc, Brendan Carr, ha inviato una lettera alla compagnia e alla sua divisione Abc News, annunciando l’inizio delle indagini per verificare se la società stia promuovendo la diversità “in un modo che non rispetta” le normative federali.reagisce all’indagineUn portavoce diha commentato che l’azienda sta esaminando la lettera e ha dichiarato di essere pronta a collaborare con la Fcc per rispondere alle domande poste. La situazione si inserisce nel contesto di una campagna più ampia da parte dell’amministrazione, che ha intensificato illi sulle iniziative di diversità, equità e inclusione (Dei) all’interno delle aziende americane, con ripercussioni anche all’estero.