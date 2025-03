Ilrestodelcarlino.it - Trovata morta, marito accusato di femminicidio. La sorella di Daniela: “Deve pagare”

Castello d’Argile (Bologna), 29 marzo 2025 – “La nostra speranza è che il bruto verrà incastrato. Pagherà, di certo non il prezzo che dovrebbe, però: non c’è prezzo per mia. Era una persona meravigliosa”. Angela Gaiani esce dal tribunale e, a fatica, mette in fila le parole: parla di “ferocia”, in relazione alla morte dellae definisce un “bruto” Leonardo Magri. La morte I fatti, avvenuti a Castello d’Argile, risalgono al 5 settembre 2021. Secondo la procura fu une ildella donna, Magri, inscenò un finto suicidio per coprire il delitto. “Vogliamo giustizia”, dicono i familiari didopo l’udienza preliminare di ieri: accolta un’eccezione della difesa su una questione tecnica. Il gup Andrea Salvatore Romito ha disposto la rinnovazione dell’avviso e rinviato l’udienza al 14 maggio, dove si costituiranno parte civile i genitori tramite l’avvocato Valentina Niccoli, e fratello etramite l’avvocato Daniele Nicolin.