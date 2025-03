Sport.quotidiano.net - Troppo Pontedera per una Pianese spuntata, al Comunale finisce 0-3

Leggi su Sport.quotidiano.net

Piancastagnaio, 29 marzo 2025 – Lacede nettamente in casa contro uncinico e determinato che espugna ilcon merito soprattutto grazie ad una ripresa dominata. L’avvio della sfida era stato invece molto equilibrato. Il primo tempo infatti è molto vibrante fin dalle prime battute. Gli ospiti si rendono pericolosi subito con Scaccabarozzi (11’), bravo Boer in uscita. Dall’altra parte l’intervento decisivo lo compie Tantalocchi sul colpo di testa di Mignani servito da Nardi. Lo 0-0 tiene poco perché al 17’ l’azione super in solitaria di Guidi (forse un po’ molle nel contrastare il giocatore granata che parte dalla sua trequarti) vale il vantaggio ospite. La serata è sfortunata per Mignani che con un bel sinistro dal limite centra il palo interno a portiere battuto (27’).