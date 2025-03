Quotidiano.net - Triste e solitario finale dei divi, Bardot: “Non ho più nessuno”. Hackman ancora in obitorio

New Mexico, 29 marzo 2025 – I corpi di Genee di Betsy Arakawa non sonostati reclamati dai familiari. Secondo quanto diffuso ieri da Tmz, l’Office of Medical Investigators del New Mexico avrebbe confermato che i nomi dell’attore doppio premio Oscar e della moglie pianista compaionoin una lista di cadaveri non reclamati al 27 marzo. Tmz ipotizza che i figli di Gene – tre, avuti con l’ex moglie Faye Maltese, scomparsa nel 2017 – stiano ultimando i piani per il funerale, ma la notizia non manca di gettare un’altra ombra sul destino di solitudine in cuie Betsy hanno vissuto i loro ultimi mesi. Trovati semi-mummificati Trovati semi-mummificati il 26 febbraio dal personale di manutenzione della loro villa di Santa Fe, Betsy – 65 anni, sposata conda 34 anni – pare fosse morta intorno all’11 febbraio, per la sindrome polmonare da Hantavirus, una grave malattia respiratoria causata dall’infezione con un virus trasmesso principalmente dai roditori;, cardiopatico e sofferente di Alzheimer, sarebbe morto una settimana dopo la moglie, quindi intorno al 18-19 febbraio.