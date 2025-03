Dilei.it - Trigno e Chiara in crisi ad Amici 24 per Francesca: “Mi vuoi lasciare?”

Malumori addi Maria De Filippi tra il cantantee la ballerinaBacci. I due sono ufficialmente una coppia ma le prove del talent show e il fatto di trovarsi in due squadre diverse stanno mettendo a repentaglio il loro rapporto. In particolare a creare tensioni è stato il guanto di sfida lanciato dalla Professoressa Deborah Lettieri, che ha coinvolto l’altra danzatriceBosco.La lite traaddi Maria De FilippiLa lite traad24 è nata dopo che Deborah Lettieri ha proposto una sfida tra la ballerina e la sua allieva. La Bacci, una volta vista la coreografia, ha chiesto insieme alla sua insegnante Alessandra Celentano di fare alcune modifiche.è reduce da un infortunio e ha trovato alcuni passaggi pericolosi per il suo fisico.