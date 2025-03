Ilrestodelcarlino.it - Trevi, risanamento continuo. Indicatori su in doppia cifra

Il gruppoche ha sede a Pievesestina ed è presente in tutti i continenti con filiali e cantieri, sta continuando nell’azione di. Giovedì scorso il consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 che conferma, per il terzo anno consecutivo, la crescita e il miglioramento della marginalità del gruppo. I ricavi sono in aumento dell’11,5% a 663,3 milioni di euro (erano 594,9 milioni nel 2023). L’ebitda ricorrente (indica l’utile dell’impresa prima che vengano sottratti tasse, interessi, svalutazioni e ammortamenti) è in crescita del 12,2% a 83,6 milioni di euro (erano 74,5 milioni nel 2023). L’utile netto 2024 è pari a 5,5 milioni di euro (25,9 milioni nel 2023, ma includeva gli effetti positivi della manovra finanziaria legata all’aumento di capitale).