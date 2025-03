Sport.periodicodaily.com - Trentaduesima giornata Basket Eurolega 2024/25: Bologna si riscopre grande, battuta l’Alba Berlino

Torna a sorridere la Virtus che, nella/25, interrompe la striscia nera di nove sconfitte andando a vincere acontrocon ben 44 punti di vantaggio(108-64). Un successo ininfluente, visto la situazione di classifica, che perlomeno evita l’ultimo posto./25: ALBA-VIRTUS64-108Match senza storia con le V nere che chiudono il primo quarto avanti di 12(27-15), per poi dilagare arrivando all’intervallo lungo sul +29(62-33). Nemmeno nella ripresa i felsinei si fermano toccando il 91-44 per poi chidere sul 108-64. Con questo successo, l’ottavo nella competizione,evita l’onta dell’ultimo posto.IL COMMENTO DI IVANOVIC(COACH VIRTUS)Coach Ivanovic ha parlato così in sala stampa dopo la netta vittoria contro: “Ottima reazione della mia squadra dopo la brutta partita di Belgrado.