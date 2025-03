Lanazione.it - Treni, riprende il servizio alla stazione di Signa sulla linea Firenze-Empoli

, 29 marzo 2025 – Sarà riattivato lunedì 31 marzo, ilferroviariofermata di. La circolazione era stata interrotta il 14 marzo, a seguito di un evento meteo eccezionale che ha colpito la Toscana. La sede ferroviaria è stata interessata da movimenti franosi nei pressi di. Per agevolare ilsono state attivate fermate straordinarie a Lastra ae successivamente dei bus navetta frae Lastra a. Sul posto hanno lavorato già dmattina del 15 marzo, continuativamente, sia tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che di ditte appaltatrici, per ripristinare nel più breve tempo possibile la circolazione ferroviaria, spiega in una nota Rfi. Contestualmenteripresa del, dal 31 marzo verranno sospesi i provvedimenti provvisori.