Leccotoday.it - Tre imperdibili Passeggiate d'autore nel Lecchese, con lo sguardo rivolto ai "Luoghi del cinema"

Leggi su Leccotoday.it

La Provincia di Lecco promuove, per il terzo anno, un ciclo dicreative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage - Sistema museale della provincia di Lecco e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse. I tre percorsi, curati.