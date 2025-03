Ilrestodelcarlino.it - Tre band stasera sul palco. Riflettori sui Leatherette

Una tripletta di concerti alle 21 dial Bronson di Madonna dell’Albero (Ravenna). Sul, i Vanarin e i Real Timpani. Trefra le eccellenze del panorama italiano, che spaziano tra noise, brit-pop, elettronica e improvvisazione. Formatisi a Bologna nel 2018, isono un quintetto composto da Andrea Gerardi (chitarra), Francesco Bonora (batteria), Jacopo Finelli (sax/synth), Marco Jespersen (basso) e Michele Battaglioli (voce/chitarra). Il loro nome si ispira al brano Warmdei The Normal, e la loro musica è un mix eclettico che oscilla tra punk abrasivo, influenze jazz e un’estetica no wave decostruita. A precederli sulci saranno i Vanarin,italo/inglese che mescola brit-pop, r&b e neo-soul in un sound psych-pop sofisticato.