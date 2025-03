Agi.it - Travolta e uccisa a 20 anni, l'uomo alla guida era ubriaco e con un piede ingessato

AGI - Aveva bevuto e aveva anche ildestro. Ma si è messo comunque al volante della sua Volkswagen Golf per rientrare a casa dopo una serata tra amici. Rintracciato e arrestato V.C., 43, l'che questa notte ha investito e ucciso N.F., 20, tra Limido Comasco e Lurago Marinone, in via San Giuseppe. La dinamica dell'incidente Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, come riporta Qui Como, la ragazza era insieme al suo fidanzato quando, intorno alle 2.28, la loro vettura ha urtato un animale selvatico. I due hanno accostato per verificare i d, ma proprio in quel momento un'auto a grande velocità ha centrato la ventenne in pieno, trascinandola per circa 50 metri, continuando poi la corsa. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, e i sanitari del 118, arrivati con ambulanza ed elicottero, l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di Como, dove è morta poco dopo.