Trasferta Montebianco con sguardo al vertice

Ultimadi regular season per ilPrato Calcio a 5. La squadra allenata da Luca Pullerà sarà di scena in Romagna, sul campo del Futsal Russi seconda forza del girone. E’ una partita molto importante per i biancazzurri che devono difendere la loro quarta posizione e magari tentare di insidiare il terzo posto all’Atlante Grosseto che si trova appena un punto più avanti. Il match odierno (fischio d’inizio alle ore 18) non ha invece niente più da dire per i padroni di casa che sono ormai certi della loro classifica. Per ilinvece sarà fondamentale andare a fare risultato, anche perché nell’ultima giornata dovrà ricevere la visita della capolista Real Fabrica, già matematicamente promossa nella categoria superiore. E poi contro il Futsal Russi c’è da riscattare il brutto risultato dell’andata quando i romagnoli si imposero a Prato per 7-0.