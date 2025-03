Tvzap.it - Tragedia a Sanremo: esplosione in un appartamento, c’è una vittima

Un tragico incidente si è verificato a, dove un'in undi via Margotti ha causato la morte di un uomo di 64 anni, Riccardo Pogliano. L'sembra essere stata innescata da una fuga di gas, dovuta a un collegamento errato tra la caldaia e la cucina.Guarda il video:Rapido Intervento dei SoccorsiImmediatamente dopo l', sul luogo sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento matuziano, il personale sanitario del 118 e gli agenti di polizia del commissariato di. Nonostante il rapido intervento, per Pogliano non c'è stato nulla da fare.