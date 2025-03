Thesocialpost.it - Tragedia a Bangkok: muore un 24enne di Trieste

Un ragazzo di 24 anni, Matteo Babici, originario di, è morto giovedì scorso mentre si trovava in un hotel ain compagnia di un amico. Il decesso è avvenuto il giorno prima del devastante terremoto che ha colpito l’area. Al momento, la causa della morte sarebbe riconducibile a un malore improvviso, ma sono in corso accertamenti e le autorità thailandesi hanno disposto l’autopsia.Il viaggio del padre e l’intervento dell’ambasciataAppresa la notizia, il padre di Matteo è immediatamente partito per la Thailandia. Al suo arrivo ha dovuto affrontare anche le forti scosse di terremoto che hanno colpito il Paese. Il ministero degli Esteri, tramite l’ambasciata italiana a, ha fatto sapere che si sta occupando dell’assistenza alla famiglia. In una nota al quotidiano Il Piccolo, si legge: “L’ambasciata d’Italia a, in stretto raccordo con la Farnesina, sta fornendo la massima attenzione alla famiglia del connazionale deceduto”.