Traffico Roma del 29-03-2025 ore 16 | 30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità di nuovo Bentrovati dalla stazione ci sono difficoltà nel quadrante nord diè chiusa la galleria Fleming su via del Foro Italico in direzione San Giovanni fino alle ore 17 Per consentire un intervento sulla vegetazione uccide obbligatori su Corso di Francia restiamo nel quadrante Nord dove chiusa appena accertamenti anche la galleria Farnesina su disposizione dei vigili del fuoco per cui tutto ilproveniente dalla Salaria diretta verso lo stadio Olimpico Deve necessariamente proseguire verso la galleria Giovanni XXIII inevitabili ripercussioni anche lungo Corso Francia abbiamomolto intenso nelle due direzioni e prosegui la tappana del tour di Jolie è il rapper napoletano che si esibirà al palazzo dello sport dell'EUR anche questa sera e domani domenica 30 marzo ricordiamo che il palazzo dello sport aggiungibile anche quella linea B della metropolitana alla fermata Palasport e domani domenica 30 marzo alle 9 nell'area del Foro Italico in programma la prima edizione della Vertical Race un evento sportivo Che punta all'integrazione tra atleti con disabilità e amatori la gara si svolgerà su un percorso di 10 km con partenza e arrivo dallo stadio dei Marmi si svolgerà per Lungotevere Maresciallo Diaz Lungotevere Flaminio Ponte della Musica lungo e Piazza del Foro Italico previste chiusure direzioni per ilper numerose linee bus https://storage.