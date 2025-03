Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-03-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità potature in Corso su via del Foro Italico tra Corso Francia viale Tor di Quinto è prevista fino alle 17 la chiusura della galleria Fleming in direzione Salaria chiusa dalla tarda mattinata di oggi anche la galleria Farnesina per Verifiche Tecniche intanto su via Nomentana tra via De Marchi e via San Nazzaro la circolazione delè regolata a senso unico alternato per la presenza di lavori sulle condotte idriche