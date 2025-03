Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-03-2025 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità chiusa la galleria in direzione Salaria Sono in corso da questa mattina alcuni interventi di potatura in via del Foro Italico da Corso Francia a viale Tor di Quinto la riapertura della galleria è prevista per le 17 potature anche sulla Gianicolense la strada resterà chiusa tra piazzale di una via Ramazzini fino alle 18 di oggi domani mattina la chiusura riprenderà alle 7 interventi sulla vegetazione anche in via di Tor Carbone all'altezza di via Viggiano con possibili rallentamenti la circolazione da segnalare poi due incidenti conrallentato in via dei Due Ponti all'altezza di via Bomarzo è in via di Tor Vergata vicino a via garroni