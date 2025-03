Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-03-2025 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione ventola di questo appuntamento con L'informazione sulla viabilità alvolumi dinon elevati quelle registrate al momento sulla rete viaria cittadina cominciamo rocol segnala incidente avvenuto sulla Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata interna tra la Casilina allo svincolonina in direzione quindi della via Appia incidente qualche disagio sulla Flaminia attenzione all'altezza di due punti dove ci sono in uscita dala polizia locale Ci segnano un altro incidente in via di Torrevecchia in prossimità di via Busalla la zona è quella di Monte Mario incidente anche in Prati in piazza dei Tribunali ci troviamo a ridosso del palazzo di giustizia anche questo caso raccomandiamo le dovute attenzioni lavori in corso sulla via del Foro Italico tratto della tangenziale tangenziale che resta quindi chiusa tra Corso Francia viale di Tor di Quinto in direzione di San Giovanni tutto ilproveniente dalla galleria Giovanni XXIII ovvero dalla Farnesina e deviato allo svincolo di Corso Francia così sarà preso fino alle ore 17 lavori di potatura anche sulla circonvallazione Gianicolense resta chiusa tra Piazzale Dunant e via Bernardino Ramazzini in direzione di viale dei Colli Portuensi top per un motivo al tram della linea 8 maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito