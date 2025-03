Romadailynews.it - Traffico Lazio del 29-03-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

luce verdeben trovati dalla redazione i volumi dinella norma quelli registra del momento sulle principali strade delspostamente in parte condizioni danno il tempo piove a tratti In alcune zone regione utile un invito quindi alla massima prudenza nella guida nessuna segnane di rilievo sulle autostrade prudenza però solo A1 roma-napoli insegnato un incidente con un camion è un auto coinvolti tra San Vittore e Caianello Napoli un incidente con ilpoi sulla statale 148 Pontina tra Pomezia e Montedoro verso Roma su tratto urbano di Roma della 24 Ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est in questa direzione a Roma nel quadrante nord della città per accertamenti tecnici in corso lungo via del Foro Italico chiusa la galleria Farnesina verso lo stadio Olimpico tutto ilproveniente da Salaria e deviato nella galleria Giovanni XXIII trasporto ferroviario rallentamenti sulla linea Orte Roma Tiburtina per non conveniente tecnico tra Monterotondo e Settebagni i treni euronight regionali possono Maggiore tempo di percorrenza fino a 30 minuti Inoltre i treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancelni bene della Spina Marazzi per niente tutto Buon proseguimento di serata e un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage.