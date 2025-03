Romadailynews.it - Traffico Lazio del 29-03-2025 ore 09:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ci sono disagi sulla Flaminia penalizzata da un incidente incidente che sta provocando incolonnamenti tra il bivio con la Cassia e la zona di due ponti in direzione quindi della raccordo anulare ripercussione incolonnamenti anche in viale di Tor di Quinto restiamo nel quadrante nord per segnalare i lavori in corso lungo via del Foro Italico tratto della tangenziale tangenziale che resta quindi chiusa tra Corso Francia e viale di Tor di Quinto in direzione di San Giovanni tutto ilproveniente dalla galleria Giovanni XXIII vero dalla Farnesina e deviato allo svincolo di Corso Francia così sarà presumibilmente fino alle ore 17 di potatura anche sulla circonvalne Gianicolense che resta chiusa fino alle ore 18 tra Piazzale Dunant e via Bernardino Ramazzini in direzione quindi di viale dei Colli Portuensi Stop per questo motivo trama della linea 8 questa mattina manifestazione in piazza Santi Apostoli a partire dalle ore 11 riflessi per ilTutto sommato limitati la manifestazione dovrebbe concludersi entro le ore 13 corteo invece nel pomeriggio da piazza Vittorio a via dei Fori Imperiali dalle ore 15 coinvolte alcune strade dell'esquilino per cui via dello Statuto via Merulana Piazza Santa Maria Maggiore a Cavour previste naturalmente chiusure e deviazioni al passaggio della manifestazione