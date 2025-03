Secoloditalia.it - Trading on line, allarme degli influencer: “Dietro ai guadagni facili c’è il rischio di perdere tutto”

Ilè un’attività finanziaria sempre più citata, ma non sempre ben compresa. In termini semplici, consiste nell’acquisto e nella vendita di strumenti finanziari con l’obiettivo di ottenere un profitto dalla variazione dei loro prezzi. Lo spiega Davide Marelli,finanziario e fondatore di Pillole di economia, all’Adnkronos: ”Si può faresu azioni, criptovalute e molte altre asset class”.Nel tempo, le tendenze delhanno subito diverse evoluzioni. ”C’è stato un periodo in cui il focus era sulle azioni, poi è arrivato il boom delle materie prime e del Forex, e più recentemente quello delle criptovalute”, osserva Marelli.: occhio al miraggio deiProprio il settore delle criptovalute, però, nasconde molte insidie. ”Troppi vedono in questo mercato un’opportunità per mettere in atto vere e proprie truffe”, avverte Marelli.