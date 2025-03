Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 28 marzo 2025 in streaming | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Triplo appuntamento stasera venerdì 28con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 118, 119 e 120 in.Behram è sempre più convinto che sposerà Oylum. Tolga, insieme a Ozan, si intrufola nella sua azienda per tentare di accedere al server. Oltan si confida con Elmas.Oylum chiede a Behram di non rivelare a nessuno la sua gravidanza, e lui acconsente. Quando Guzide li vede insieme, lei dice a Behram di non approvare la loro relazione.Guzide e la sua famiglia rientrano in possesso della loro casa. Tarik dice a Yesim di sapere che è stata lei ad avvelenarlo, poi minaccia Umit di non fargli più vedere sua figlia.