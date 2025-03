Uominiedonnenews.it - Tradimento, Anticipazioni Turche: La Rivelazione Di Selin, Oylum Distrutta!

In2,scopre in diretta social che Tolga aspetta una figlia da. Gelosie, inganni e un dramma sfiorato scuotono i protagonisti.Unasconvolgente nella seconda stagione diNel cuore delle nuove puntate della seconda stagione di, le emozioni esplodono e i colpi di scena non si fanno attendere. La protagonista, ancora legata sentimentalmente a Tolga, scoprirà che l’uomo aspetta una bambina da, sua attuale compagna. Ma non sarà una conversazione privata a portare la verità alla luce: tutto verrà svelato durante un gender reveal trasmesso in diretta social dalla sorella di, Serra, sempre affamata di like e follower.Sintonizzata per caso sulla diretta,vedrà Tolga eaprire una gigantesca scatola da cui voleranno palloncini rosa.