Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 30 marzo: Tarik scopre che Yesim lo ha avvelenato, Oylum tiene il bambino

Leggi su Movieplayer.it

ha un ripensamento sulla sua gravidanza, mentre Guzide riesce finalmente a smascherare. Ecco cosa vedremo nella prossima puntata di, in onda domenica 30alle 14.25 su Canale 5. Nell'appuntamento della domenica pomeriggio di, in onda su Canale 5 alle 14.25,deciderà di rimanere con Behram mentrescoprirà cheha cercato di avvelenarlo. Ecco dunque cosa succederà nella prossima puntata della soap turca. Dov'eravamo rimasti Nell' ultimo episodioultimo episodio, dopo aver scoperto di essere incinta,ha preso appuntamento in clinica per abortire. Behram però, ha fatto di tutto per impedirglielo; non solo, quando la ragazza ha provato a lasciarlo, ha finto che tutto fosse rimasto come prima. Intanto Ozan ha accettato un incarico rischioso da Oltan, in modo da fargli credere di essere ancora .