Tra Sofia Vergara e Lewis Hamilton è già finita, anzi per lui non è mai iniziata

A metà gennaio furono paparazzati insieme per le strade di New York: tra, però, non sarebbe scoccata alcuna scintilla. Dopo i rumors che li vedevano insieme dopo la paparazzata a pranzo, i tabloid inglesi fanno sapere che il flirt si sarebbe già affievolito per volere del pilota automobilistico. Lei lo vedeva come “il fidanzato perfetto”, ma lui non era della stessa idea sulla relazione: il Daily Mail fa sapere che l’interesse “è già svanito” e per questo motivo avrebbe lasciato la bella colombiana con un senso di “abbandono”.erano stati paparazzati insieme durante un pranzo a New York. “Hanno flirtato tutto il tempo,era coinvolta nella conversazione, tanto da non toccare cibo” aveva raccontato TMZ. Dopo il pranzo insieme, avevano passeggiato prima di salutarsi e per i tabloid americani era scoccata la scintilla.