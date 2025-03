Tarantinitime.it - Tornano i “Ragazzi in Gamba”

Tarantini Time QuotidianoCon “in” un’esplosione di creatività, solidarietà, impegno e allegria grazie all’incontro di scuole, volontariato e istituzioniMettere tutti insieme su un palco volontari, studenti di tutte le età creando così uno straordinario “unicum” in cui magicamente si fondono scuola, famiglie e terzo settore: accade solo con “in”!Torna anche quest’anno “in”, la grande kermesse nella quale tutti, volontari e studenti, si “mettono in gioco” esibendosi in performance artistiche, non per primeggiare, non per competere e sconfiggere un avversario, ma solo per stare insieme e condividere un’esperienza positiva.Annunciando l’iniziativa il Prof Gennaro Esposito, Consigliere di CSV Taranto ETS con delega “Giovani e Scuola” e Presidente dell’Associazione “in”, ha piegato che «questa edizione diinmira, come sempre, a promuovere i valori positivi della vita, cercando in particolare di alimentare nelle giovani generazioni la Speranza, tema sviluppato dal Csv Taranto anche in altre iniziative».